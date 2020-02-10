Мэрия отреагировала на видео с водителем автобуса, смотревшим ролик за рулем

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В пресс-службе мэрии прокомментировали видео с водителем рязанского автобуса, который смотрел ролик за рулем.
«Специалисты управления транспорта свяжутся с перевозчиком. С водителем проведут разъяснительную беседу», — отметили в горадминистрации.
Ранее рязанка сообщила, что у водителя маршрутки №71 на панели машины лежал смартфон, на котором включен канал Спас. Девушка
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