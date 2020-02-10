Касимов на полдня остался без воды

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В понедельник, 10 февраля, в Касимове отключили холодную воду. Об этом сообщили в группе «
Воду отключили из-за «аварийно-восстановительных работ» с 9:00 до 13:00 во всех районах города кроме микрорайонов Приокский, Сиверка, части микрорайона Черемушки.
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