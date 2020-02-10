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Калужанка отправится в колонию за убийство мужа,
Установлено, что 27 марта 2019 года обвиняемая в ходе ссоры с супругом взяла нож и ударила мужчину в грудь. От полученных ранений он скончался.
Женщине грозит наказание — семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не ступил.
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