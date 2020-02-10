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К семи сельхозпредприятиям Рязанской области построят новые дороги. Об этом сообщил
Всего в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» построят 5,3 км дорог, еще 1,6 км будет реконструировано. Речь идет о семи объектах в Александро-Невском, Касимовском, Ряжском и Ухоловском районах.
Так, в Александро-Невском районе будут реконструированы подъезды к зерновым складам в селе Спешнево (0,994 км) и в селе Дмитриевский Боровок (0,7 км), а также построена дорога к животноводческому комплексу КРС «Якимецкий» (0,5 км).
В Касимовском районе планируется строительство дорог к животноводческой ферме в деревне Чернецы (1,19 км) и к зерновому ворохоочистителю у села Дмитриево (1,96 км).
В Дегтянском поселении Ряжского района дорогу сделают к зерноочистительному комплексу (0,676 км), а в селе Александровка Ухоловского района — к складу хранения сельхозпродукции (0,99 км).
В этом году на работы направят 200 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.
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