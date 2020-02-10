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8:22, 10 февраля 2020 229
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Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фото: Kinopoisk.ru

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевал главную награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм». 92-я церемония вручения премии завершилась в Лос-Анджелесе.

В номинации были представлены «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Брачная история» Ноя Баумбаха, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Джокер» Тодда Филлипса.

Фильм «Паразиты» также получил «Оскар» за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и выиграл в номинации «Лучший зарубежный фильм».

Полный список победителей «Оскар-2020»:

  • Лучший фильм — «Паразиты»;
  • Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»);
  • Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»);
  • Лучший режиссер — Пон Джун-Хо («Паразиты»);
  • Лучшая песня — «Рокетмен»;
  • Лучший оригинальный саундтрек — «Джокер»;
  • Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»);
  • Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн («Брачная история»);
  • Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити);
  • Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»;
  • Лучшая операторская работа — «1917» (Роджер Дикинс);
  • Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон);
  • Лучший иностранный фильм — «Паразиты»;
  • Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»;
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»;
  • Лучший короткометражный художественный фильм — «Окно напротив»;
  • Лучшая короткометражный мультфильм — «Любовь к волосам»;
  • Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты», Пон Джун-Хо;
  • Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»;
  • Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»;
  • Лучшие спецэффекты — «1917»;
  • Лучший звук — «1917»;
  • Лучший грим и прически — «Скандал»;
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды… в Голливуде»;
  • Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»;

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