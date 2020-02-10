Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

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Фото: Kinopoisk.ru
Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевал главную награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм». 92-я церемония вручения премии завершилась в Лос-Анджелесе.
В номинации были представлены «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Брачная история» Ноя Баумбаха, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Джокер» Тодда Филлипса.
Фильм «Паразиты» также получил «Оскар» за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и выиграл в номинации «Лучший зарубежный фильм».
Полный список победителей «Оскар-2020»:
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