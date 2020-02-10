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Фото: Администрация Рязани
За неделю еще на пяти рязанских улицах провели ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Об этом сообщила
Работы завершили на улицах Нахимова, Зубковой, Татарской, Электрозаводской, Павлова.
«Ремонт литой асфальтобетонной смесью — экстренная мера, которую применяют, в первую очередь, чтобы снизить аварийность на дорогах, — рассказал начальник участка по ремонту дорог Дирекции благоустройства города Евгений Лукунин. — Смесь применяется в холодное время года, когда другие материалы использовать нельзя».
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