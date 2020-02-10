Двое детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

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В Таиланде двое детей 6 и 12 лет погибли при столкновении двух скоростных катеров. Об этом передает
Гибель российских детей подтвердили в больнице, куда доставили детей.
Как сообщает
Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, пять россиян получили медпомощь и вышли из больниц.
На одном катере был только тайский экипаж, на другом — 39 российских туристов.
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