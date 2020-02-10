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8:45, 10 февраля 2020 226
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Двое детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Двое детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

В Таиланде двое детей 6 и 12 лет погибли при столкновении двух скоростных катеров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Пронина.

Гибель российских детей подтвердили в больнице, куда доставили детей.

Как сообщает The Phuket News, два скоростных катера с туристами столкнулись около острова Пхукет. 22 человека пострадали, из них 20 россиян.

Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, пять россиян получили медпомощь и вышли из больниц.

На одном катере был только тайский экипаж, на другом — 39 российских туристов.

Фото The Phuket News


© RZN.info

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