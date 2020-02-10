Более 800 сотрудников «Рязаньэнерго» прошли обучение в 2019 году

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В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала. Новые знания и навыки в рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 824 работника.
Около 90% от общего количества обученных — представители производственного персонала. Наиболее востребованными по рабочим профессиям были и остаются образовательные программы: «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Электромонтер оперативно-выездной бригады», «Электромонтер по обслуживанию подстанций», «Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств».
При этом значительное внимание было уделено таким направлениям повышения квалификации, как «Основы стандарта IES 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций. Приобретение навыков работы с оборудованием цифровых подстанций», «Испытания, контроль и диагностика состояния электрооборудования», «Современные методы и программные средства планирования и расчета режимов распределительных электрических сетей (инженеры по режимам ПО, РЭС сетевых компаний и городских сетей)».
«Образовательная модель филиала ориентирована на круглогодичное обучение сотрудников по важным для электросетевого комплекса направлениям. Новые знания и профессиональные умения, приобретаемые энергетиками, — одно из главных условий высокого профессионализма персонала в деле развития стратегических инициатив „Рязаньэнерго“ по внедрению цифровизации и повышения надежности и эффективности работы энергообъектов, а также в обеспечении бесперебойного энергоснабжения потребителей Рязанской области», — подчеркнул заместитель директора по общим вопросам Юрий Костин.
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