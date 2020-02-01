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В пятницу, 31 января, Великобритания официально вышла из Евросоюза. Об этом передает
Страна находилась в объединении 47 лет. За эти годы полной интеграции в Европу не произошло: Соединенное Королевство сохранило свою валюту и не вошло в Шенген.
За час до выхода из Евросоюза к жителям страны обратился премьер-министр Борис Джонсон, который отметил, что за 50 лет ЕС «подвинулся в направлении, которое больше не подходит Великобритании».
Джонсон также высказался за то, чтобы Brexit послужил «началом новой эры дружеского сотрудничества между ЕС и энергичной Британией», которая будет «великой европейской державой».
В Евросоюзе заявили, что сожалеют о решении Великобритании.
Референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. За Brexit проголосовали 51,89% британцев, против были 48,11%.
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