В воскресенье в Рязанской области ожидают мокрый снег и сильный ветер

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В воскресенье, 2 февраля, в Рязанской области ожидают мокрый снег и сильный ветер. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градуса.
Местами гололед. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.
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