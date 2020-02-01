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14:54, 1 февраля 2020 85
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В воскресенье в Рязанской области ожидают мокрый снег и сильный ветер

В воскресенье в Рязанской области ожидают мокрый снег и сильный ветер

В воскресенье, 2 февраля, в Рязанской области ожидают мокрый снег и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градуса.

Местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.


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