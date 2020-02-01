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В Рязанской области создали тест-систему по выявлению коронавируса. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора, говорится на
В пятницу, 31 января, прошло внеочередное заседание областной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. На нем отметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, «принимаются все необходимые меры по недопущению распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией».
В области создали тест-систему, которая «позволит быстро выявлять» коронавирус. Также в регионе усиливают повышенный санитарно-карантинный контроль.
Напомним, рязанские больницы
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.