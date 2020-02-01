В красноярской школе в туалете сделали учительскую

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В школе №41 города Иланский в туалете сделали кабинет для учителей. Видео опубликовал «
В ролике учительница сидит в «кабинете» и проверяет тетради.
Как отметили в сообщении, школа с ноября 2019 года находится в аварийном состоянии, конструкции здания начали разрушаться.
Все занятия в школе проводят в пристройке, часть парт размещена в столовой.
Как сообщили
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