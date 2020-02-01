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21:19, 1 февраля 2020 187
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В красноярской школе в туалете сделали учительскую

В красноярской школе в туалете сделали учительскую

В школе №41 города Иланский в туалете сделали кабинет для учителей. Видео опубликовал «ТВК Красноярск».

В ролике учительница сидит в «кабинете» и проверяет тетради.

Как отметили в сообщении, школа с ноября 2019 года находится в аварийном состоянии, конструкции здания начали разрушаться.

Все занятия в школе проводят в пристройке, часть парт размещена в столовой.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минобразования, с ситуацией разберутся в учебном учреждении и направят официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию.


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