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Фото: Pixabay.com
В ближайшие часы Рязанскую область накроют снегопад и туман. Региональное ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение утром в субботу, 1 февраля.
До конца суток в Рязани и местами в области ожидают налипание мокрого снега, гололед и туман с ухудшением видимости до 200-500 метров.
На дорогах гололедица.
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