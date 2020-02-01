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20:50, 1 февраля 2020 122
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Шиловца осудили за хранение пороха

Шиловца осудили за хранение пороха

В Шиловском районе мужчину осудили за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В начале июня 2019 года мужчина нашел на карьере железнодорожной станции «Крутицы» Шиловского района металлическую банку с порохом. Он хранил вещество у себя дома. Порох у нарушителя изъяла полиция.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Мужчине назначили год и пять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Банку с порохом уничтожили.


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