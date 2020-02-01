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Фото: Pixabay.com
Рязанское предприятие задолжало работникам более трех с половиной миллионов рублей. Об этом
Директор «ФПК «Орбита» с 1 апреля по 31 декабря не платил зарплату 25 работникам. Они также не получили деньги после увольнения.
Рязанцам задолжали почти 3 миллиона 560 тысяч рублей. В это же время предприятие потратило на другие нужды почти 18 миллионов рублей.
На директора «ФПК «Орбита» завели дело по части 2 статьи 145.1 УК.
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