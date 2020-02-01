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19:22, 1 февраля 2020 111
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Изменился режим работы рязанских МФЦ

Изменился режим работы рязанских МФЦ

С 1 февраля изменилось время работы рязанских МФЦ. Об этом сообщли сайт регионального правительства.

По понедельникам и субботам отделы по Железнодорожному, Московскому, Октябрьскому и Советскому районам Рязани будут работать на два часа дольше: документы можно будет с 8:00 до 20:00 и с 9:00 до 18:00 соответственно.

Также с 3 февраля во всех территориальных отделах МФЦ можно будет заполнить декларации 3-НДФЛ для физических лиц для оформления налоговых вычетов.

С июля в отделе по Советскому району можно будет оформить загранпаспорта нового поколения. Планируется расширить сеть отделов для жителей Соколовки, Кального и Семчина.

Отметим, что в регионе работают 29 отделов МФЦ.


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