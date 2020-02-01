Изменился режим работы рязанских МФЦ

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С 1 февраля изменилось время работы рязанских МФЦ. Об этом сообщли
По понедельникам и субботам отделы по Железнодорожному, Московскому, Октябрьскому и Советскому районам Рязани будут работать на два часа дольше: документы можно будет с 8:00 до 20:00 и с 9:00 до 18:00 соответственно.
Также с 3 февраля во всех территориальных отделах МФЦ можно будет заполнить декларации 3-НДФЛ для физических лиц для оформления налоговых вычетов.
С июля в отделе по Советскому району можно будет оформить загранпаспорта нового поколения. Планируется расширить сеть отделов для жителей Соколовки, Кального и Семчина.
Отметим, что в регионе работают 29 отделов МФЦ.
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