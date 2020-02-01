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Фото: Pixabay.com
Рязанская компания через суд добилась отмены 250-тысячного штрафа ГИБДД. Об этом
Штраф назначили за якобы превышение допустимых габаритов грузовика с полуприцепом (часть 2 статьи 12.21.1 КоАП). Отмечается, что машина принадлежит юридическому лицу — обществу с ограниченной ответственностью.
Во время рассмотрения жалобы суд установил, что собственник не несет ответственности за зафиксированное камерой нарушение, потому что оно вызвано объективными причинами: подвижностью тента прицепа на ветру, неровностью дороги и другими. На снимке не видно каких-либо деталей или конструкций, которые увеличивали бы высоту машины и прицепа, а также групногабаритного груза.
В связи с этим суд отменил постановление по делу и прекратил производство из-за отсутствия состава прованарушения.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.