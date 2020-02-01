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18:32, 1 февраля 2020 191
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Рязанка подарила Якубовичу куртку с символом «Новогодней столицы»

Рязанка подарила Якубовичу куртку с символом «Новогодней столицы»

Рязанский технолог Алла Орлова поучаствовала в передаче «Поле чудес» на Первом канале. Эфир с ее участием показали в пятницу, 31 января.

Рязанка приехала на съемки вместе с дочкой и народным коллективом «Русич». Орлова подарила ведущему Леониду Якубовичу куртку с символикой «Новогодней столицы», тот примерил ее.

Женщина стала победительницей во второй тройке игроков, но в финале проиграла.

Игру с участием рязанки можно посмотреть с 17 минуты


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