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Фото: Pixabay.com
Российское посольство начало составлять списки на эвакуацию из эпицентра распространения коронавируса — провинции Хубэй. Всех, кто прилетит из Китая, поместят на двухнедельный карантин.
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Эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года. По данным на 1 февраля в мире коронавирусом 2019-nCoV заразились
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.