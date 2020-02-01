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10:48, 1 февраля 2020 156
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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале

Фото: Pixabay.com

Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе в феврале. В этом году День защитника Отечества выпал на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 24 февраля.

В последнюю неделю февраля россияне будут работать четыре дня: с 25 по 28 февраля.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в марте. Международный женский день также приходится на воскресенье, и выходной перенесут на 9 марта.


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