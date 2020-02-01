Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале

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Фото: Pixabay.com
Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе в феврале. В этом году День защитника Отечества выпал на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 24 февраля.
В последнюю неделю февраля россияне будут работать четыре дня: с 25 по 28 февраля.
Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в марте. Международный женский день также приходится на воскресенье, и выходной перенесут на 9 марта.
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