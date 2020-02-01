Россиян из Китая эвакуируют на военных самолетах

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Россиян из Китая эвакуируют на самолетах ВКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает
Рейсы начнут выполнять в субботу, 1 февраля.
Ранее посольство России в Китае сообщило, что готовит к эвакуации граждан, находящихся в Ухане и провинции Хубэй.
По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 — в Ухане.
Эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года. По данным на 1 февраля в мире коронавирусом 2019-nCoV заразились
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.