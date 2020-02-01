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17:41, 1 февраля 2020 209
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Россиян из Китая эвакуируют на военных самолетах

Россиян из Китая эвакуируют на военных самолетах

Россиян из Китая эвакуируют на самолетах ВКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Рейсы начнут выполнять в субботу, 1 февраля.

Ранее посольство России в Китае сообщило, что готовит к эвакуации граждан, находящихся в Ухане и провинции Хубэй.

По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 — в Ухане.

Эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года. По данным на 1 февраля в мире коронавирусом 2019-nCoV заразились около 12 тысяч человек. В пятницу, 31 января, в России выявили двоих больных коронавирусом. Это граждане Китая.


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