Правительство России поручило приостановить выдачу рабочих виз гражданам Китая

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Правительство России поручило Министерству иностранных дел временно приостановить оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение
Документ обязывает также приостановить безвизовые турпоездки.
МИД поручили уведомить Китай о том, что меры «обоснованы особыми обстоятельствами и носят временный характер».
Эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года. По данным на 1 февраля в мире коронавирусом 2019-nCoV заразились
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.