После очередей рязанцев у школ мэрия напомнила порядок зачисления детей в первые классы

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
После очередей рязанцев у школ мэрия
В управлении образования и молодежной политики уточнили, что количество мест в первых классах, график приема, перечень необходимых для зачисления документов есть на информационных стендах в школах или на их сайтах.
До 1 июля зачислят детей, живущих на закрепленной за школой территории. Приказ о зачислении издается не позднее четырех рабочих дней после предоставления документов непосредственно в школу.
Детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачислят с 1 июля при наличии вакантных мест. Их количество к этому времени сообщат на сайтах школ, информация также будет на стендах.
«При отсутствии свободных мест в школе родители обращаются в управление образования, расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45а, для рассмотрения возможности зачисления ребенка в иное общеобразовательное учреждение», — добавили в мэрии.
Горожанам сообщили, что всех живущих в Рязани детей зачисляют в школы. Ежегодно это более шести тысяч первоклассников, добавили в мэрии.
Напомним, с вечера пятницы, 31 января, у школ начали собираться толпы родителей. Репортаж из очереди на запись в первый класс можно прочитать
Из-за ажиотажа с записью детей в школы утром в воскресенье, 1 февраля, «
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