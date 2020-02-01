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20:06, 1 февраля 2020 43
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Любимов обсудил сотрудничество с итальянской компанией, владеющей акциями «Фольксваген»

Любимов обсудил сотрудничество с итальянской компанией, владеющей акциями «Фольксваген»

Фото: Правительство Рязанской области

В пятницу, 31 января, рязанская делегация во главе с губернатором Николаем Любимовым посетила в Италии дизайн-бюро ItalDesign. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

ItalDesign-Giugiaro S.p.A — инжиниринговая компания, известная дизайн-проектами для автомобильной отрасли и в области промышленного дизайна. ItalDesign также занимается автомобильной техникой, созданием прототипов и услугами по тестированию. Более 90% акций итальянского дизайн-бюро принадлежит немецкому концерну Volkswagen, отметили в сообщении.

Николаю Любимову и представителям бизнес-миссии показали проекты, над которыми работает организация. С руководством ItalDesign обсудили перспективы взаимодействия и возможность ответного визита в Рязанскую область.

Также рязанские предприниматели побывали в дочернем предприятии Fiat — компании Comau, которая занимается производством робототехники. Стороны обсудили сотрудничество, в том числе импорт и экспорт продукции.

Отмечается, что переговоры с представителями итальянской компании продолжатся в России.


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