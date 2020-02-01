Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:25, 1 февраля 2020 173
 0    0

Эксперты рассказали, защищает ли маска от коронавируса

Эксперты рассказали, защищает ли маска от коронавируса

Эксперты рассказали, может ли медицинская маска защитить от коронавируса. Сообщение опубликовал Express.

Специалисты отметили, что это не самый эффективный способ защиты от болезни.

По словам доктора Джейка Даннинга, маску необходимо использовать в больнице. При этом, она должна плотно прилегать к лицу, маску нужно часто менять.

Маски рекомендуют использовать тем, кто уже заразился вирусом, а также медработникам, которые их лечат.

Эксперты порекомендовали больше внимания уделять личной гигиене — часто мыть руки с мылом, не трогать ими лицо и слизистые.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 2 697
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 4 349
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
8:13, 19 января 2020 13 893
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 3 347
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
17:32, 29 января 2020 14 883
Фоторепортаж из новой БСМП в Рязани 1
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум