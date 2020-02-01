Эксперты рассказали, защищает ли маска от коронавируса

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Эксперты рассказали, может ли медицинская маска защитить от коронавируса. Сообщение опубликовал
Специалисты отметили, что это не самый эффективный способ защиты от болезни.
По словам доктора Джейка Даннинга, маску необходимо использовать в больнице. При этом, она должна плотно прилегать к лицу, маску нужно часто менять.
Маски рекомендуют использовать тем, кто уже заразился вирусом, а также медработникам, которые их лечат.
Эксперты порекомендовали больше внимания уделять личной гигиене — часто мыть руки с мылом, не трогать ими лицо и слизистые.
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