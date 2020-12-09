Завершился ремонт ряжского обхода

В Ряжском районе завершен капремонт дороги. Стоимость ремонта участка составила 382 миллиона рублей. Гарантия на новое асфальтобетонное покрытие пять лет.

В Ряжском районе завершен капремонт дороги. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает министерство транспорта Рязанской области.

Починили десятикилометровый участок, соединяющий трассу Р-22 «Каспий» с дорогой Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов. Транспорт, который шел через Ряжск, теперь будет идти в обход райцентра. Старую дорогу разобрали и уложили полностью новое основание и дорожное полотно.

Стоимость ремонта участка составила 382 миллиона рублей. Гарантия на новое асфальтобетонное покрытие пять лет.

Сейчас запланированные по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы в Рязанской области почти завершены. Из 190 объектов, что должны быть готовы в 2020 году, приняты 182. Оставшиеся будут сданы в ближайшее время.