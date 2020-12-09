Врач назвал простой способ снизить риск заразиться коронавирусом

Чтобы снизить риск заразиться ковидом, надо почаще проветривать помещения. Также нужна регулярная влажная уборка.

Чтобы снизить риск заразиться ковидом, надо почаще проветривать помещения. Об этом в среду, 9 декабря, в интервью радио «Sputnik» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, угроза заразиться в закрытом помещении выше, чем на улице. Также он добавил, что нужна регулярная влажная уборка. Это поможет обезопасить себя, если рядом находится бессимптомный носитель инфекции.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте», — объяснил врач.