В Туле задержали подростка, планировавшего нападение на школу
Молодой человек планировал нападение на школу с ружьем. У него изъяли обрез и технику с информацией об аналогичных преступлениях.
В Туле задержали 18-летнего юношу, который готовил нападение на школу. Об этом передает
Молодой человек планировал нападение на школу с ружьем. У него изъяли обрез и технику с информацией об аналогичных преступлениях.
СУ УМВД России по Туле возбудило уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.