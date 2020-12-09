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В Туле задержали подростка, планировавшего нападение на школу
Молодой человек планировал нападение на школу с ружьем. У него изъяли обрез и технику с информацией об аналогичных преступлениях.

В Туле задержали 18-летнего юношу, который готовил нападение на школу. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Молодой человек планировал нападение на школу с ружьем. У него изъяли обрез и технику с информацией об аналогичных преступлениях.

СУ УМВД России по Туле возбудило уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.