В Ряжске снова выставили на торги ранее закрытый консервный завод

Помещение предприятия и оборудования выставил на торги собственник. В 2019 году предприятие стало банкротом

В Ряжске на торги выставили ранее закрытый консервный завод. Об этом сообщило региональное минэкономразвития.

Помещение предприятия и оборудования выставил на торги собственник.

Для покупки можно обратиться в администрацию Ряжска или в правительство Рязанской области (4912) 70-71-30 (отдел господдержки МПЭР Рязанской области) для получения возможных мер господдержки.

Напомним, в 2019 году предприятие стало банкротом, было открыто конкурсное производство.