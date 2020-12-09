В Рязани увековечили память Героя России Романа Соколова

Его бюст открыли в День Героев Отечества в Дубовой Роще. Рядом находится улица с его именем, недалеко живут его родители Владимир и Татьяна, которые присутствовали на церемонии.

В Рязани увековечили память Героя России Романа Соколова. Его бюст открыли в День Героев Отечества в Дубовой Роще. Рядом находится улица с его именем, недалеко живут его родители Владимир и Татьяна, которые присутствовали на церемонии.

«Мы часто говорим, что Рязань славилась и славится своими героями. Роман Соколов — один из них. В тот миг, когда нужно было взять ответственность на себя, когда погиб командир роты, гвардии капитан Роман Соколов не растерялся, он повел за собой людей», — отметила глава гордумы Юлия Рокотянская.

Она поблагодарила родителей Героя, его школьных учителей, преподавателей десантного училища за его воспитание.

«Мы всегда будем свято хранить память о тех, кто погиб, защищая страну. Именно на таких примерах мы должны воспитывать детей», — сказала Рокотянская.

Справка

Выпускник Рязанского десантного училища, гвардии капитан Роман Соколов в составе парашютно-десантного батальона 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья в Чечне. После гибели командира 6 роты принял командование на себя, был тяжело ранен, но продолжал руководить боем, погиб в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года. Указом президента от 12 марта 2000 года Роману Соколову посмертно присвоено звание Героя России. Имя Романа Соколова присвоено рязанской школе №8 и улице в микрорайоне Дашково-Песочня.