В Россию запретили ввозить овощи из Армении

В продукции нашли вирус мозаики пепино. Он считается одним из наиболее опасных заболеваний овощей.

С 14 декабря в Россию запретили ввозить томаты и перцы из Армавирской области Армении. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

В ведомстве пояснили, что в продукции нашли вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Отмечается, что он считается одним из наиболее опасных заболеваний овощей.

В Россельхознадзоре пояснили, что в Россию могут прекратить поставку помидоров из двух регионов Турции, так как оттуда поступает зараженный товар.

Отмечается, что ретейлеры «незаметно для покупателей» заместят запрещенные продукты овощами других поставщиков.

Ранее в Россию запретили ввозить томаты и яблоки из Азербайджана.