В России с 1 января вернут вытрезвители

В комитете Госдумы по местному самоуправлению поддержали законопроект о возвращении вытрезвителей. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Цена ночи в вытрезвителе будет около полутора тысяч рублей.

В комитете Госдумы по местному самоуправлению поддержали законопроект о возвращении вытрезвителей. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает ТАСС.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года. По словам председателя комитета Алексея Диденко, в среднем цена ночи в вытрезвителе будет около полутора тысяч рублей.

Вытрезвители в России закрылись с 2011 года. По данным полиции, их упразднение увеличило количество преступлений.