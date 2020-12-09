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В России расширят полномочия полиции
Во вторник, 8 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий полицейских. Согласно пояснительной записке, документ направлен на «усиление прав и законных интересов граждан», передает РИА Новости.

Во вторник, 8 декабря, Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий полицейских. Согласно пояснительной записке, документ направлен на «усиление прав и законных интересов граждан», передает РИА Новости.

Так, законопроект предлагает разрешить правоохранителям вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. При этом полицейские обязаны сохранить машину и сообщить о произошедшем ее владельцу в течение суток.

Также проект закона предполагает наделение стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД. В оцеплении полицейские смогут осматривать людей, автомобили и грузы. При отказе от осмотра человека не пропустят на территорию или не выпустят из оцепления.

Кроме того, стрелять полицейскому разрешат не только в случае, если нарушитель попытается прикоснуться к его огнестрельному оружию, но и если тот попытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения».

Согласно законопроекту, правоохранители не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей, только в том случае, если они обоснованны и проведены в установленном законодательством порядке.