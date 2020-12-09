В России приняли закон о неприкосновенности бывшего президента

Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президента и его семьи. Это означает, что бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, или подвергнуть обыску или допросу. Лишить таких привилегий бывшего главу государства может только Совфед на основании выдвинутого Думой обвинения.

Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президента и его семьи. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Это означает, что бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, или подвергнуть обыску или допросу. Неприкосновенность распространяется на его жилье и рабочее место, автомобили, средства связи, багаж и переписку.

Лишить таких привилегий бывшего главу государства может только Совфед на основании выдвинутого Думой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении. Верхняя палата Думы должна решить вопрос о снятии неприкосновенности раньше, чем за три месяца после обвинения. Иначе оно будет отклонено.