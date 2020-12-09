В Госдуме предложили прощать россиянам штрафы ЖКХ еще год

В России могут продлить послабления по уплате коммунальных штрафов. Мораторий на взыскания за коммуналку надо сохранить минимум до середины 2021 года, так как пандемия коронавируса продолжается и будет продолжаться. Однако, коммунальщики выступили против этой идеи.

В России могут продлить послабления по уплате коммунальных штрафов. Об этом в среду, 9 декабря, сообщают «Известия».

С этим предложением к Минстрою обратился депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Он считает, что мораторий на взыскания за коммуналку надо сохранить минимум до середины 2021 года, так как пандемия коронавируса продолжается и будет продолжаться. С предложением единоросса согласны в комитете по ЖКХ, как и в других партиях. Как пояснили в пресс-службе Минстроя, «вопрос о продлении моратория на ограничения коммунальных услуг для неплательщиков уже обсуждается сегодня как одна из вынужденных мер, направленных на защиту граждан, которые по разным причинам из-за пандемии оказались неплательщиками».

Однако, коммунальщики выступили против этой идеи. По их мнению, она поможет только хроническим неплательщикам.