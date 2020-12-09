В еще одной рязанской маршрутке ввели льготную оплату

расплатиться картами «Умка»: «Льготная», «Школьная» и «Студенческая» рязанцы смогут с четверга, 10 декабря. Об этом сообщили в мэрии.

В еще одной рязанской маршрутке ввели оплату проезда льготными картами. Об этом сообщили в мэрии .

С четверга, 10 декабря, расплатиться картами «Умка»: «Льготная», «Школьная» и «Студенческая» рязанцы смогут в маршрутке №95, которая следует из Юбилейного, через МЖК «Кальное» и до «Круиза».

Маршрут обслуживают 24 автобуса малого класса.