В еще одной рязанской маршрутке ввели льготную оплату
расплатиться картами «Умка»: «Льготная», «Школьная» и «Студенческая» рязанцы смогут с четверга, 10 декабря. Об этом сообщили в мэрии.
В еще одной рязанской маршрутке ввели оплату проезда льготными картами. Об этом сообщили в
С четверга, 10 декабря, расплатиться картами «Умка»: «Льготная», «Школьная» и «Студенческая» рязанцы смогут в маршрутке №95, которая следует из Юбилейного, через МЖК «Кальное» и до «Круиза».
Маршрут обслуживают 24 автобуса малого класса.