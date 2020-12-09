В центральном парке Калуги появится искусственный снег

Там уже установили елку, резиденцию Деда Мороза и несколько святящихся фигур — гномов, белочку и медведя в коробке.

Центральный парк культуры и отдыха в Калуге готовят к новогодним праздникам, пишет Kp40.ru . Там уже установили елку, резиденцию Деда Мороза и несколько святящихся фигур — гномов, белочку и медведя в коробке.

Картину портят недавние разрытия на газонах. Работы по замене освещения в парке завершились совсем недавно, и ямы успели лишь слегка присыпать до наступления морозной погоды. Сейчас картинка совсем неприглядная.

В ближайшие дни осадков в Калуге не ожидается. Так что власти города планируют использовать искусственный снег.

«Будет искусственный снег, — рассказал городской голова Дмитрий Денисов. — Вертикальную планировку и озеленение доделаем весной».