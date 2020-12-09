Участник «разборок» на дороге в Рязани рассказал свою версию произошедшего

По его словам, в сеть попала лишь концовка ролика. Ранее в сети опубликовали видео, на котором на выезде из Рязани в сторону Дядькова водитель пытался устроить «разборки» на дороге.

Участник «разборок» на дороге в Рязани рассказал свою версию произошедшего. По его словам, в сеть попала лишь концовка ролика.

Он отмечает, что дорожный конфликт начался около гипермаркета «Глобус». Там автор ролика выехал на улицу Большую «с другой полосы», подрезал Renault и «вытолкнул на встречную полосу».

Все, что происходило дальше, попало в ролик.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором на выезде из Рязани в сторону Дядькова водитель пытался устроить «разборки» на дороге.