Сотрудница рыбновского кафе сымитировала ограбление ради выручки

Во время беседы с полицейскими женщина проговорилась. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК.

Сотрудница кафе в селе Высокое Рыбновского района сымитировала ограбление заведения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее 42-летнюю женщину судили за то, что она ударила родственника ножом во время пьяной ссоры. В этот раз она отработала ночную смену в кафе, забрала 4 400 рублей выручки и ушла, заперев дверь. Однако ночью злоумышленница вернулась и взломала замок кафе, чтобы отвести от себя подозрение.

Во время беседы с полицейскими женщина проговорилась. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК.