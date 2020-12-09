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Рязанская полиция ищет очевидцев двух аварий
В авариях пострадали людям. Полиция попросила обращаться очевидцев по телефону или в отделение в Рязани.

Рязанская полиция ищет очевидцев двух аварий, произошедших в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

8 ноября в 10:35 в Рязанском районе на 63-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» 30-летний местный житель на Chevrolet Niva вылетел в кювет и врезался в столб.

Травмы получил 38-летний пассажир.

Также полиция ищет очевидцев аварии, произошедшей 23 ноября 2019 в Рязани на площади Димитрова. 44-летняя местная жительница на Nissan X-trail сбила 61-летнюю жительницу Пензенской области, которая шла не по «зебре». Пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь.

Всех, у кого есть информация о происшествиях, попросили обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.