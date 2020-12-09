Рязанец остался без 12 тысяч после покупки «клада»

Мошенник обманул 70-летнего пенсионера. Пожилой мужчина купил у него монету, которая не представляла ценности.

В центре Рязани обманули пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 70-летний рязанец, который сообщил, что мошенник обманул его на 12 тысяч рублей. На улице города к пенсионеру подошел молодой человек, который сказал, что раскопал клад, выполняя строительные работы.

«Подтверждая свои слова, незнакомец продемонстрировал одну дореволюционную золотую монету. Он пояснил, что не хочет сдавать находку в пункт приема цветных металлов, поскольку тогда должен будет заплатит налог на клад, а это очень длительная процедура», — рассказали в полиции.

Молодой человек предложил рязанцу купить монеты. Он также сообщил, что готов отнести одну из них в центр скупки изделий из цветных металлов, чтобы проверить ее на подлинность. Оценщик подтвердил, что монета сделана из золота.

Незнакомец передал рязанцу мешок с 30 монетами, а покупатель отдал ему 12 тысяч рублей.

Спустя время мужчина отдал часть монет в ломбард. Там ему сообщили, что монеты не являются золотыми, а повторяют собой золотые дореволюционные монеты.

Оперативники осмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они увидели машину, в которую сел мошенник. Полицейские проследили, куда двигался автомобиль и установили его госномер. Выяснилось, что машина принадлежит 23-летнему жителю Москвы.

Мошенника разыскали и задержали.

По предварительной информации, москвич купил сувенирную продукцию в виде реплик дореволюционных золотых монет, чтобы продать их.

Позднее молодой человек купил у коллекционера настоящую монету, которую и отдавал на проверку оценщику. Таким образом он вводил в заблуждение потенциального покупателя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Мошеннику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Устанавливается, пострадали ли от действий мошенника жители других регионов.