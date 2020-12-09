Роспотребнадзор: после праздников возможен откат по ситуации с COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о двух возможных сценариях развития ситуации с COVID-19 в стране после праздников. Об этом передает РИА Новости.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о двух возможных сценариях развития ситуации с COVID-19 в стране после праздников. Об этом передает РИА Новости .

По словам специалиста, стабилизация эпидпроцесса закрепится, если люди будут соблюдать все ограничительные рекомендации. При этом возможен откат к прежним показателям заболеваемости, если они не будут соблюдать социальную дистанцию, носить маски и станут активно посещать массовые мероприятия.

Горелов призвал проводить праздники дома, а также избегать больших компаний и мест массового скопления людей: не посещать торговые центры и не пользоваться общественным транспортом. Также он напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе.