РНПК загрузила первый российский катализатор гидроочистки дизельного топлива

Ранее он успешно прошел опытно-промышленные испытания на базе уфимской группы НПЗ Компании.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в блок нефтепереработки НК «Роснефть», начала использовать в производстве российский катализатор гидроочистки дизельного топлива. Это позволит заводу повысить экономическую эффективность и технологическую устойчивость производства.

Первый отечественный катализатор производства «РН-Кат», специализированного предприятия «Роснефти», способен полностью заменить иностранные аналоги для получения дизельного топлива Евро-5 с ультранизким содержанием серы менее 10 ррм. Ранее он успешно прошел опытно-промышленные испытания на базе уфимской группы НПЗ Компании.

Дизельное топливо, которое получают с помощью катализатора, соответствует современным техническим требованиям и обеспечивает высокое качество готовой продукции.

В ноябре РНПК перевела на катализаторы производства НК «Роснефти» четвертую из пяти установок каталитического риформинга.