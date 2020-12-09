РНПК загрузила первый российский катализатор гидроочистки дизельного топлива

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в блок нефтепереработки НК «Роснефть», начала использовать в производстве российский катализатор гидроочистки дизельного топлива. Это позволит заводу повысить экономическую эффективность и технологическую устойчивость производства.
Первый отечественный катализатор производства «РН-Кат», специализированного предприятия «Роснефти», способен полностью заменить иностранные аналоги для получения дизельного топлива Евро-5 с ультранизким содержанием серы менее 10 ррм. Ранее он успешно прошел опытно-промышленные испытания на базе уфимской группы НПЗ Компании.
Дизельное топливо, которое получают с помощью катализатора, соответствует современным техническим требованиям и обеспечивает высокое качество готовой продукции.
В ноябре РНПК перевела на катализаторы производства НК «Роснефти» четвертую из пяти установок каталитического риформинга.