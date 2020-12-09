Разработчик вакцины от ковида рассказал о ее совместимости с алкоголем

Разработчик вакцины от ковида рассказал о ее совместимости с алкоголем. Он уточнил, что достаточным будет трехдневное воздержание от спиртного после каждого укола. Также Гинцбург добавил, что это относится к любой вакцине, не только к антиковидной.

По словам директора Центра Гамалеи Александр Гинцбурга, при вакцинации от ковида нет нужды отказываться от алкоголя. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает РИА Новости.

«Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», — пояснил Гинцбург. Он уточнил, что достаточным будет трехдневное воздержание от спиртного после каждого укола. Также Гинцбург добавил, что это относится к любой вакцине, не только к «Спутнику V».

Злоупотребление алкоголем может сильно снизить иммунитет и эффективность прививки.