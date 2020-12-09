Путин призвал не допустить нехватку у россиян средств на продукты

Путин пояснил, сейчас у людей недостаточно денег для покупок продуктов из-за цен, установленных на рынке. Глава государства призвал уделить этому особое внимание.

Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность уровнем достатка россиян. Об этом передает РИА Новости .

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был», — сказал президент.

Как пояснил Путин, сейчас у людей недостаточно денег для покупок продуктов из-за цен, установленных на рынке.

Глава государства призвал уделить этому особое внимание, в том числе мерам поддержки, которые используются правительством для поддержания экспортного потенциала.