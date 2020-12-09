Путин объяснил причину роста цен на сахар, хлеб и муку

Путин объяснил причину роста цен на сахар, хлеб и муку. Он заявил, что рост цен на продукты не связан с пандемией. Он видит в подорожании хлеба и прочих популярных товаров попытку подгона российских цен под мировые.

Путин объяснил причину роста цен на сахар, хлеб и муку. Об этом в среду, 9 декабря, сообщает « КР.ru ».

Президент заявил, что рост цен на продукты не связан с пандемией. Он видит в подорожании хлеба и прочих популярных товаров попытку подгона российских цен под мировые.

«К сожалению, доходы в этом году действительно снизились. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица, однако что делать с другими показателями, в частности с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания», — задался вопросом глава государства. Владимир Путин потребовал быстро реагировать на повышение цен и считаться с интересами предпринимателей.