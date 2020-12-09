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Прокуратура потребовала установить фонари и сделать тротуары в Рязанском районе
Проверка показала, что здесь не соблюдается закон о безопасности дорожного движения. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Прокуратура потребовала установить фонари и сделать тротуары по улице Станционной села Вышгород в Рязанском районе. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка показала, что здесь не соблюдается закон о безопасности дорожного движения. Темнота и отсутствие пешеходных зон может привести к созданию аварийных ситуаций, а также ДТП, отметили в прокуратуре.

Главе местной администрации внесли представление, оно находятся на рассмотрении.