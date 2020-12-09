После угроз жене пенсионер из Ряжска лег спать с ножом

Он лег спать, положив нож рядом с собой. Таким образом мужчина показал, что сможет убить жену, если она его потревожит.

В Ряжске 60-летний пенсионер угрожал своей жене убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что мужчина постоянно выпивал. Когда он в очередной раз пришел домой нетрезвым, 61-летняя жена высказала свое недовольство. Чтобы не слушать нравоучения, пенсионер взял нож и пригрозил супруге убийством, если она не замолчит. После этого он лег спать, положив нож рядом с собой.

«Женщина испугалась такого сценария, набрала номер полиции и шепотом сообщила о случившемся», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.