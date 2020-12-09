После ремонта тротуара на улице Строителей подрядчику сделали замечания
Подрядчик заменил асфальт на тротуаре и частично бордюр. Отремонтировал 280 кв м дорожного полотна, установил 96 метров ограждения, тактильную плитку.
На улице Строителей отремонтировали подход к остановке. Его оборудовали для маломобильных граждан в рамках подпрограммы «Доступная среда», сообщили в
Подрядчик заменил асфальт на тротуаре и частично бордюр. Отремонтировал 280 кв м дорожного полотна, установил 96 метров ограждения, тактильную плитку.
Работы приняли 8 декабря представители Дирекции благоустройства города, они выявили ряд недочетов.
«Необходимо завершить укладку тактильной плитки, выровнять спуски с тротуаров, разровнять грунт. Все замечания будут устранены до конца текущей недели», — говорится в сообщении.