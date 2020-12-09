Попова рассказала, сколько будут действовать правила по COVID-19 в школах

Ограничения могут отменить раньше 2022 года. Решение примут летом 2021 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что санитарные правила для образовательных организаций, принятые из-за коронавируса, должны действовать до конца мая. Об этом передает РИА Новости .

По словам Поповой, далее решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что в России продлили коронавирусные ограничения в школах и детсадах до 2022 года. Попова отметила, что правила могут отменить раньше.

«Эти правила до конца мая должны действовать», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что летом будет понятно, «по каким правилам жить дальше».